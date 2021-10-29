Энергетическая Отечественная Война
Матушка малятам с 1 ноября отрезала поставки энергетического угля. Малята спели гимн в интонации "гордая грусть" и сказали, шо Россия убила их энергетику. Убила? Точно? Прям вот насовсем? Насмерть? И не оживёт уже, нет? Побежала проверять: от сказано - малята и Матушка! Малята растрезвонили две строчки этой новости по всем каналам, облепляя подробностями о разворачивании энергетической войны России против Украины. Интересно, что в этой войне Россия у Украины отвоевать хочет?
И потом, этот запрещённый уголь ввозила в Украину не Россия, а ДТЭК ваш, батюшка. Никто нигде не написал, как выглядит этот запрет, что именно запрещено: ДТЭКовские документы на уголь при пересечении российской границы, или ДТЭКовские документы на уголь при пересечении российской границы с указанием в графе "Куда" "В Украину"?. ДТЭКовский уголь теперь, может, в принципе запрещён на территории Российской Федерации? Нет пояснений. Ляпнули на лопату новость, жрите как хотите.
У матушки же на этот счёт молчок. Там в новостях пенсионеры и обвинения России всякими поганцами. Мол, всякие поганцы нас опять обвиняют.
Или поставки газа в Молдавию Украиной. КАК?! Камазами? Газосвалами? Баржами? Судоходами? Каким, Шопена мать, образом?! - А сие новость-разукрашка. Сам там нарисуй что-нибудь, если такой умный.
Утром шла на свою остановку - тишина, не бабахают, небо красивое. Бежать? Не бежать? Или бежать? Или не бежать? А вдруг всё наладится, а я здесь поломаю свою в общем-то не плохую жизнь? Ладно, свою, но поломаю жизнь ребёнка? Вместо института погоню в Мосметростой... А вдруг всё обойдётся? Авось, а ...?
И потом, этот запрещённый уголь ввозила в Украину не Россия, а ДТЭК ваш, батюшка. Никто нигде не написал, как выглядит этот запрет, что именно запрещено: ДТЭКовские документы на уголь при пересечении российской границы, или ДТЭКовские документы на уголь при пересечении российской границы с указанием в графе "Куда" "В Украину"?. ДТЭКовский уголь теперь, может, в принципе запрещён на территории Российской Федерации? Нет пояснений. Ляпнули на лопату новость, жрите как хотите.
У матушки же на этот счёт молчок. Там в новостях пенсионеры и обвинения России всякими поганцами. Мол, всякие поганцы нас опять обвиняют.
Или поставки газа в Молдавию Украиной. КАК?! Камазами? Газосвалами? Баржами? Судоходами? Каким, Шопена мать, образом?! - А сие новость-разукрашка. Сам там нарисуй что-нибудь, если такой умный.
Утром шла на свою остановку - тишина, не бабахают, небо красивое. Бежать? Не бежать? Или бежать? Или не бежать? А вдруг всё наладится, а я здесь поломаю свою в общем-то не плохую жизнь? Ладно, свою, но поломаю жизнь ребёнка? Вместо института погоню в Мосметростой... А вдруг всё обойдётся? Авось, а ...?