У москвички две косички, у узбечки тридцать шесть. А у угля две цепочки - прямопродажная и энергетическая. Моё дорогое предприятие - во второй цепочке. Это смотрим на квадратики со стрелочками:

Шахта добывает уголь, обогатительная фабрика обогащает (готовит уголь для печей ТЭС), ТЭС делает из угля электроэнергию, энергетические купцы электроэнергию продают в своих лавках на рынке.

Таким образом, уголь ушёл по энергетической цепочке на базар, а с базара должны вернуться по цепочке деньги: к ТЭС, к шахте, к фабрике.

Что у нас:

Уголь по цепочке ушёл на базар, а деньги обратно приходят только в количестве 30-36%. Отсюда и капец.

Кто виноват и что делать.

Республика в лице своих органов с лицами с 2019-го года внушает нам, что виноваты покупатели на базаре - они электроэнергию взяли, а денег не заплатили. Называют нам конкретного покупателя - Внешторгсервис. Почему он? Потому что 30-36% денег, что нам возвращаются по цепочке - это деньги от мелких покупателей, собственно именно такой процент в общем объёме потребителей составляют бытовые и мелкобуржуазные потребители, как то рынки, бабки, тётьки, дядьки и мясокомбинаты с молокозаводами. На стальные 70% покупатели энергетического восточного базара состоят из метзаводов. И вот Внешторгсервис - это те самые метзаводы и есть.

Пришёл такой вот ВТС на наш базар, забрал у нас электроэнергию, сварил из неё металла, продал металл, а нам - спасибо, что мы держимся. И виноват, разумеется, ВТС. А мы - с Россией (машем флагами).

Я чего звоню. Ресурсы и забор вокруг них в виде страны - это хорошо. Но без Лёни Голубкова мы завод не построим. В смысле - нужны торгаши, страшные залихватские бородатые купцы в кафтанах во власти. Безжалостные выдиратели барышей из базарного люда. А "мы с Россией" - этого мало, чтобы кроме еды ещё и бомбер со свитшотом купить. Мало. Нужно и самим быть Россией. Ведь Россия именно этим, в числе прочего, и сильна, не только оружием. А и купцами. А мы на что рассчитывали, когда вот это вот всё? Что Матушка добрая и сама нам всё устроит?

С кажется мая, или апреля, не помню, наша власть хвастается новым инвестором. Что, мол, свергли мы Внешторгсервиса, и к нам пришёл новый хороший покупатель. И теперь всё будет. Может, и будет. Посмотрим. Но одно скажу - платил же Внешторгсервис раньше! Пока был жив Захарченко - вот этого всего не было. Платил наш покупатель, платил. И только с сентября 2018 началось неплатение великое. Совпадение? Не знаю. Поминают теперь Захарченко, как Купца Хорошего. Это неожиданная сторона нашего Генриха. Но это ещё раз доказывает, что я его правильно Генрихом прозвала. Генрих Наваррский именно обустройством Французского базара, кроме прочего, и вытянул ненавидящих его французов из могилы.

Нужны купцы, нужны. Без них - только и остаётся, что флагами махать.