Энергетическая Отечественная Война

Матушка малятам с 1 ноября отрезала поставки энергетического угля. Малята спели гимн в интонации "гордая грусть" и сказали, шо Россия убила их энергетику. Убила? Точно? Прям вот насовсем? Насмерть? И не оживёт уже, нет? Побежала проверять: от сказано - малята и Матушка! Малята растрезвонили две строчки этой новости по всем каналам, облепляя подробностями о разворачивании энергетической войны России против Украины. Интересно, что в этой войне Россия у Украины отвоевать хочет?
И потом, этот запрещённый уголь ввозила в Украину не Россия, а ДТЭК ваш, батюшка. Никто нигде не написал, как выглядит этот запрет, что именно запрещено: ДТЭКовские документы на уголь при пересечении российской границы, или ДТЭКовские документы на уголь при пересечении российской границы с указанием в графе "Куда" "В Украину"?. ДТЭКовский уголь теперь, может, в принципе запрещён на территории Российской Федерации? Нет пояснений. Ляпнули на лопату новость, жрите как хотите.
У матушки же на этот счёт молчок. Там в новостях пенсионеры и обвинения России всякими поганцами. Мол, всякие поганцы нас опять обвиняют.

Или поставки газа в Молдавию Украиной. КАК?! Камазами? Газосвалами? Баржами? Судоходами? Каким, Шопена мать, образом?! - А сие новость-разукрашка. Сам там нарисуй что-нибудь, если такой умный.

Утром шла на свою остановку - тишина, не бабахают, небо красивое. Бежать? Не бежать? Или бежать? Или не бежать? А вдруг всё наладится, а я здесь поломаю свою в общем-то не плохую жизнь? Ладно, свою, но поломаю жизнь ребёнка? Вместо института погоню в Мосметростой... А вдруг всё обойдётся? Авось, а ...?

Я теряю веру

37 наших людей, новеньких российских граждан, моих земляков и моих сограждан, накрыло собой освободительное украино-малятское тьмо.
Авангард любой армии - это люди, мотивированные войной. Либо отморозки, которых не жалко пустить вперёд. И те, и другие - это садисты по определению.
Я опять живу в земле, куда тьмо делает набеги, как триста лет назад. Меня нужно трясти каждый час и спрашивать: почему не сбежала, дура?! Почему не отправила сына в какое угодно ПТУ, но в России?! На что надеешься?!
Больше ни на что. Вера гаснет, почти погасла.
Разговоры о недопущении реагирования на провокации больше не лечат.
Я теперь очень хорошо понимаю евреев, которые не сбежали из Германии, а ждали пока их сожгут в печах. Очень теперь хорошо их понимаю.
В 2014 у меня была вера. Была надежда. Была смелость какая-то, здоровая глупость. Теперь я грустный, всё понимающий еврей-берлинец, который всё понимает и вздыхает. Ой, понимаешь, вей.
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    Тихо, как в раю

Про моего студента

Студент мой таки поселился в общежитие нашего ЖД Института и там счастлив. Сейчас, правда, дистанционное обучение в связи с ежегодным проведением пандемии среди населения и он дома, но общежитие как форму существования белковых тел мы сильно одобрили. Там (цитата) коммуникации (конец цитаты).
В институте железнодорожников мой буддист увидел чудесное: все дети, которые туда поступили, мечтают стать железнодорожниками! Его друзья, поступившие в другие разные вузы, о профессии своей будущей мечт не имеют - поступили куда вроде бы как ничё так, все шли. А тут - имеют мечту о профессии! И это удивительно для него.
Очень трудно говорить кому-то, куда мы поступили. Ибо наша железная дорога здесь совсем еле дышит, на ИВЛ практически, но ещё даже не в реанимации. Кормилица из неё никакая. И мальчик мой далёк от ЖД ровно настолько, насколько он далёк и от балета, и от исторических документов семилетней войны. Совсем далёк. И трудно объяснять, почему именно туда мы пошли? Зачем?! Та откуда я знаю! В голову влезла мысль и всё, разумные планирования позорно бегут.
- На кого я учусь? - прямо спросил ребёнок в деканате.
- на диспетчера, - ответили ему там.
Слово "диспетчер" (через "т"? Через без "т"? Сколько букв "ч"? Господизачто?) - ясности в судьбу не добавило. Ну и пусть. Главное, что мы с сыночком как следует разобрались в себе - мы спонтанные и чудаковатые люди. Мы небанальные, витиеватые с ним, внезапные такие. Хренак! И в ЖД институт. Кому? Зачем? Почему? потом подумаем. А сейчас - ребёнок весь сентябрь расширял своё пространство, изучая район ЖД вокзала, маршруты маршруток, вечерами много гулял. Боженька дал ему соседа по комнате с темпераментом Пушкина и хлынули на голову приключения. Нашенький не любит приключения, не внесённые в его план и расписание заблаговременно, поэтому тяжело переживает такое соседство.

Как мы становимся русскими

Ну, или превращаемся обратно.
Считается, что Россия - это медведи, холода, оружие, балалайка. Не без водки, конечно, но вот живёт у нас тут человек Геннадий. И живёт паспортистка Люда. Или Раечка, нужное подчеркнуть. Геннадия она всю жизнь писала по документам, как Бог на душу положит: то Геннадий, то Генадий, то Геннадий, то опять Генадий. И всё у Геннадия (Генадия) было хорошо, как и у Люды (Раечки, Светочки). В свидетельстве о рождении у него одна буква "н", в паспорте две, потом опять одна и так далее. Документы Геннадия брали в руки и в ЗАГСе, и в БТИ, и в прочих государственных регистрационных точках отпуска услуг, и писали его с рандомным набором букв "н". Так он и жил. Так и было.
И вдруг нате. Все Людочки с Раечками вдруг пересчитали буквы по документам Гены и увидели, что это нехорошо. Так мадамы мои милые! Вы же это лото по документам человека и устроили! А самое главное - всё ж вас раньше устраивало!
А теперь - не устраивает. Теперь идите, Геннадий, и приведите все свои буквы "н" в порядок.
И самое главное - пойдёт человек Геннадий с этим беспорядком, посланный Раечкой, к Раечке же. Ибо ибо.
И так у нас сейчас везде: Матушка по моим подсчётам четыре с лишним года ведёт проверочную работу по нашим сочинениям, что мы в официальных документах понаписывали. Создана комиссия по мониторингу правоприменения. Результатом работы комиссии регулярно становятся акты о внесении запятых в сложноподчинённые предложения по текстам наших законов, о доведении количества кавычек до правильного, ну и по Геннадиям с Натальями. При Украине было с этим проще: тут Наталья, там Наталия, а там Наталля - и всё хорошо у Наташи в итоге. Теперь, понимаешь, надо чтобы одинаково.
Потому что Россия то не только балалайка, а и буквоедство премногое. Что значит Петровна? При отце Пятрасе? Так проще было написать?! А тут Данил, а тут Даниил? У человека всего два документа и имя везде разное! Та ну и шо?! ТА?! НУ?! И?! ШО?!!! (хватается за сердце).
Общим, мы тут того - Матушку, наверное, преизрядно удивили своим подходом к буквенным и словесным конструкциям, но исправляемся. Переделываем. Пересчитываем. Переписываем. Раз мы русские, то сможем. Наверное (испуганно оглядывается, окружает запятыми "наверное", проверяет в интернете правила написания этого скотяки).
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    Грамотное

(no subject)

Предложили из администрации поехать в общем автобусе голосовать в Ростовскую область за депутатов в Госдуму. С удовольствием записалась. Поеду, конечно, мне семь вёрст не круг! Нет, голосовать будем и на месте, по школам как обычно. Но для удовлетворения туристических потребностей нашего обедневшего народа (а иначе для чего?) выделили и автобусы под евротуры в Ростовскую область... Надо отучать себя от этой дурацкой приставки "евро-". От Украины осталась привычка: евророзетка, еврошифер, еврозаборы, еврокачество, евросвободы.
Только у меня возникла проблема со СНИЛСом (Путин знает, что это за крутите барабан такой, СНИЛС!). Всем СНИЛСы у нас выдали, а мне на почту так и не пришла предусмотренная законодательством ссылочка для активации учётной, так сказать, записи. Машинистка что-то напутала, не знаю.
Но администрация пытается этот вопрос уладить и не пропускает мою фамилию в списках голосовантов-избирателей. Мы ведь теперь электорат! И нашей администрации велено никого в списках не пропускать, добиться гражданско-демократических действий от каждого.
Погуглила меню на эти выборы. Если уладят с моим СНИЛСом и довезут до Ростовской области, куплю себе партию Роста. В смысле, поставлю галочку туда. Почему? Ну, тут сложная и долгая работа с их программой проведена, изучены направления и векторы, учтены фьючерсы нюансов постановок вопросов. А если честно, то напомнило стихотворение Маяковского "Окна РОСТа". Нравилось всегда почему-то словосочетание - окна роста. Плохой пример гражданской позиции с моей стороны - не повторяйте в домашних условиях.

Пр нашу угольную отрасль

У москвички две косички, у узбечки тридцать шесть. А у угля две цепочки - прямопродажная и энергетическая. Моё дорогое предприятие - во второй цепочке. Это смотрим на квадратики со стрелочками:
Шахта добывает уголь, обогатительная фабрика обогащает (готовит уголь для печей ТЭС), ТЭС делает из угля электроэнергию, энергетические купцы электроэнергию продают в своих лавках на рынке.
Таким образом, уголь ушёл по энергетической цепочке на базар, а с базара должны вернуться по цепочке деньги: к ТЭС, к шахте, к фабрике.
Что у нас:
Уголь по цепочке ушёл на базар, а деньги обратно приходят только в количестве 30-36%. Отсюда и капец.
Кто виноват и что делать.
Республика в лице своих органов с лицами с 2019-го года внушает нам, что виноваты покупатели на базаре - они электроэнергию взяли, а денег не заплатили. Называют нам конкретного покупателя - Внешторгсервис. Почему он? Потому что 30-36% денег, что нам возвращаются по цепочке - это деньги от мелких покупателей, собственно именно такой процент в общем объёме потребителей составляют бытовые и мелкобуржуазные потребители, как то рынки, бабки, тётьки, дядьки и мясокомбинаты с молокозаводами. На стальные 70% покупатели энергетического восточного базара состоят из метзаводов. И вот Внешторгсервис - это те самые метзаводы и есть.
Пришёл такой вот ВТС на наш базар, забрал у нас электроэнергию, сварил из неё металла, продал металл, а нам - спасибо, что мы держимся. И виноват, разумеется, ВТС. А мы - с Россией (машем флагами).
Я чего звоню. Ресурсы и забор вокруг них в виде страны - это хорошо. Но без Лёни Голубкова мы завод не построим. В смысле - нужны торгаши, страшные залихватские бородатые купцы в кафтанах во власти. Безжалостные выдиратели барышей из базарного люда. А "мы с Россией" - этого мало, чтобы кроме еды ещё и бомбер со свитшотом купить. Мало. Нужно и самим быть Россией. Ведь Россия именно этим, в числе прочего, и сильна, не только оружием. А и купцами. А мы на что рассчитывали, когда вот это вот всё? Что Матушка добрая и сама нам всё устроит?
С кажется мая, или апреля, не помню, наша власть хвастается новым инвестором. Что, мол, свергли мы Внешторгсервиса, и к нам пришёл новый хороший покупатель. И теперь всё будет. Может, и будет. Посмотрим. Но одно скажу - платил же Внешторгсервис раньше! Пока был жив Захарченко - вот этого всего не было. Платил наш покупатель, платил. И только с сентября 2018 началось неплатение великое. Совпадение? Не знаю. Поминают теперь Захарченко, как Купца Хорошего. Это неожиданная сторона нашего Генриха. Но это ещё раз доказывает, что я его правильно Генрихом прозвала. Генрих Наваррский именно обустройством Французского базара, кроме прочего, и вытянул ненавидящих его французов из могилы.
Нужны купцы, нужны. Без них - только и остаётся, что флагами махать.
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    Жил-был Анри Четвёртый

Хорошенькое

Республика в тестовом режиме присвоила некоторым абонентам мобильного оператора ДНР виртуальные российские номера. Это когда номер республиканского оператора всему миру виден, как определённый российский номер. И все могут звонить на этот номер, как на российский. И я попала в число таких счастливчиков! Мой номер выпал у них на барабане и мне подарили на время тестового режима настоящие цифры номера на +7...!!!
Теперь мне могут звонить из откуда угодно, как будто я хожу с российской симкой по Москве, а не в Донецке! ... и это очень приятно.
Это очень классно и удобно. Поясню. Непризнанный наш статус означает, что никто не признаёт и не сотрудничает с нашим банком, почтой и телеграфом. К нам на номер телефона не смогут прислать смс, например, для простейшей операции онлайн-платежа. Ведь банк спишет средства с карточки не ранее, чем мы через смс получим и отправим банку код подтверждения.
В Москве я не смогла опасть в музей именно поэтому: у меня нет карточного счета в банке, привязанного к российскому номеру телефону. А билеты в музей продавались только онлайн.
Теперь я заведу себе карточку в банке, привяжу её к своему дорогому виртуальному номеру, и куплю наконец пряжу из монгольского верблюда, яка, кашемира и ещё альпаки, для коллекции. И тогда буду вполне счастлива. А то кошачьей шерсти по всему дому мне явно недостаточно, ага.

Афганистанский роман

Афганистана сейчас столько, что некуда от него спрятаться. Мама звонит мне по вечерам: ты ж хоть телевизор включи! Что там в Афганистане делается! Отакот. И это в середине августа, когда сила Картошки властвует безраздельно!
Афганский роман уникален тем, что он на любой вкус. Кто угодно нашёл сейчас в Афганском романе именно то, что ему интересно: и этнологи, и историки, и конспирологи, и экономисты, и знатоки коррупции, и даже электорат Андрея Малахова. Всем сестрам по серьгам без исключения. Даже я прилипла к голубым мониторам в поисках чего-нибудь такого, не знаю... Например, как остальные добрые люди во всём мире теперь определят, кто там власть? Вот правда - как Меркельша узнает, например, кто из одинаково бородатых дядек - президент Афганистана? Нет же посла, который сможет поручиться перед фрау Ангелой, что конкретно вот этот дядька в жилетке с узором (при условии, что остальные без) - президент. Посла же немецкого там сейчас нету! А выборы при международных наблюдателях допустим не провели. Допустим, да? Тогда как мир узнает, кто новый президент Афганистана?

Опять же... А как Лавров узнал, что к нему не туристы приехали, а полномочные лица Талибана? Ну правда, как? За их выборами внутри Талибана мы не следили, Аллах знает, кто у них там главный. Товарищи, это что же??? ... Это что же получается??? Они там все, Лавровы эти по всему миру, следят за выборами в разнообразных талибанах и признают их результаты??? И только выборы Лукашенко им не нравятся???
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    На базаре старушка одна...

(no subject)

Пламя Притехасской войны
Родилось на Афганском костре,
И афганские видят сны
Оба берега на ТехасЕ...

Теперь Союз ветеранов Афганистана может планетарно расшириться до масштабов, видимых с космоса, и небеса затмит международный День Десантника. Купания в Алабаме, с выныриванием в Тереке.

Смешного мало. История на самом деле не про украинцев, - им не грозят условные талибы, и если Америка их, маляточек, внезапно бросит, то в их дома войдут не С14. Хитрые малята в надёжнейшем положении! В случае проигрыша к ним в города войдут добрые и вежливые русские. А вот к нам ...
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    Розенбаум "Афганская вьюга

Вакцинационное

Два дня потемпературила и всё нормально.
Мне нравится наблюдать, когда мой организм работает. Разумная, самостоятельная, независимая почти от меня личность. Сама оценивает ситуацию, вырабатывает план и реализует решение. Меня в этом вопросе - учитывает как составляющее данное и на том спасибо.
Вакцину мой организм распознал как грипп. Умничек мой. Распознал и объявил Великую Антигриппозную Войну внутри меня. Ну не котичек ли? Котичек.
С нашей стороны были проведены: артподготовка температурой, эвакуация промышленных активов в сонливость, подрыв коммуникаций ломотой в костях. Это чтобы я не скакала лишнего.
Наверное, это и было целью вакцинирования: натыкать мой организм мордочкой в мисочку, закрепив знание "Сие есть грипп!". Грипп. А не кишечная инфекция, не бронхитус сам пройдетус. А грипп. И бить его надо, как грипп. Артиллерию включить, мосты подорвать, окопы обустроить. Ну, сам знаешь.
А то у мамы во время ковида ни температуры, ни сонливости не было. Ковид шёл неопознанным по организму куда хотел. Его кавалерийской диареей встретили вместо артиллерии. А ему кавалерия-то как слону дробина!!
Короче, дорогие гражданы и миленькие старушки. Помогите своему организму сорвать маску с ковида, остановим этот чумной маскарад, вакцинируемся!!
А у нас на работе один руководящий специалист объявил своём отделе, что вакцинированные в первые дни заразны. В них ввели короновируса и они, вакцинированные, распространением его занимаются. Такота. Маски велено носить вакцинированным в том отделе. Это мой директор ещё не знает, он этот балаган невежества прекратит вмиг.
Ковид ведёт себя в умах людей обычным способом: кормит любителей заговоров и властолюбцев обильно и сытно. Одни со сладострастием плодят сектоносные идеи для создания Гомо Антиваксерус, другие с таким же сладострастием плодят Порядки и Правила для ограничения Гомо Сапиенса.
И те и другие играются в ловлю человеков. Ты туда не ходи, ты сюда ходи. Ибо сотворить человека - т р у д о е м к о. Лень, думать надо, способ искать, а потом кормить, учить, поселять где-то. А ловить, водить готовых человеков - это ж можно даже сидя в комфорте, под поддувалом.
Вакцина же - Трудомрожденное что-то. Для создания вакцины учёным пришлось потрудиться, хотели они того или нет. Потрудиться пришлось и моему организму. И даже мне: встать, пойти.
Я знаю, что и атомная бомба Трудомрожденное что-то. Что наличие Труда в родителях ещё не признак чего-то хорошего. Но Труд рождает хорошее чаще, чем Лень. А мы русские люди, мы о яблочке по яблоньке судить от предков завет имеем...